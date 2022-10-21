سيول وواشنطن تجريان مناورات جوية مشتركة بدءا من يوم الاثنين القادم

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من المقرر أن تجري كوريا الجنوبية والولايات المتحدة مناورات جوية مشتركة واسعة النطاق بدءا من يوم الاثنين القادم، وسط استفزازات كوريا الشمالية المستمرة التي تثير التوتر في شبه الجزيرة الكورية.وقال سلاح الجو الكوري اليوم الجمعة إنه سيجري مع القيادة السابعة التابعة للقوات الجوية الأمريكية مناورات "عاصفة اليقظة" حتى يوم الجمعة من الأسبوع القادم في المجال الجوي الكوري.وسوف يشارك سلاح الجو الكوري بحوالي 140 طائرة، بما في ذلك طائرات مقاتلة من طراز "إف 35 إيه" و"إف 15 كيه"، بينما سترسل القوات الجوية الأمريكية حوالي 240 طائرة حربية.كما ستشارك في هذه المناورات القوات الجوية الأسترالية بطائرة التزويد بالوقود في الجو من طراز "كي سي 30 إيه".وضمن تلك المناورات، سيتم لأول مرة نشر طائرات مقاتلة أمريكية من طراز "إف 35 بي" في قاعدة جوية كورية.وقد بدأت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة في إجراء تلك المناورات الجوية المشتركة تحت اسم " فيجيلانت إيس" في عام 2015.