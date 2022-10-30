مصرع 153 شخصا في حادث التدافع الهائل في إيتيون بوسط سيول

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لقي ما لا يقل عن 153 شخصا مصرعهم في حادث التدافع الهائل الذي وقع في وسط سيول، وسط تدفق حشود ضخمة إلى الشوارع احتفالا بالهالوين.وذكرت سلطات الإطفاء الوطنية صباح اليوم الأحد أن 153 شخصا لقوا مصرعهم دهسا وأصيب 103 آخرون في الحادث الذي وقع ليلة السبت في منطقة السياحة الدولية في حي "إيتيون" بوسط العاصمة.وقالت السلطات إن عدد القتلى قد يرتفع أكثر، وقال شهود عيان إن التدافع المميت وقع على تل بالقرب من فندق "هاملتون" في حي "إيتيون"، حيث سقط بعض الناس من أعلى، مما تسبب في تدافع هائل في حوالي الساعة 10:20 مساء السبت.وقد أجرى المسعفون عمليات الإنعاش القلبي الرئوي للضحايا في موقع الحادث. وتمت تعبئة ما مجموعه 142 سيارة إطفاء وعربة إنقاذ أخرى للتعامل مع الحادث المأساوي.وعقد الرئيس "يون صوك يول" اجتماعا طارئا في وقت مبكر من صباح الأحد في مركز إدارة الأزمات بالمكتب الرئاسي، بحضور رئيس الوزراء "هان دوك سو"، ووزير الداخلية "لي سانغ مين"، ورئيس شرطة العاصمة سيول "كيم كوانغ هو"، بالإضافة إلى مسؤولين آخرين عبر الفيديو. وأمر "يون" بتنظيم حركة المرور في المنطقة لضمان نقل المصابين بسرعة إلى المستشفيات.ثم انتقل الرئيس إلى قاعة مدينة سيول ، حيث عقد اجتماعًا آخر مع الوزراء والمساعدين الرئيسيين.وقطع عمدة سيول "أوه سي هون" جولته الأوروبية والتي كانت ستشمل أربع دول ليعود إلى كوريا الجنوبية.