قادة الدول الكبرى يعربون عن تعازيهم في حادث التدافع المميت في إيتيون

Photo : YONHAP News

أعرب زعماء الدول الكبرى عن تعازيهم في حادث التدافع المميت الذي وقع في سيول وأودى بحياة ما لا يقل عن 151 شخصا.وقال الرئيس الأمريكي "جو بايدن" في بيان له يوم السبت (بالتوقيت الأمريكي) إنه وزوجته "جيل" يرسلان أعمق تعازيهما للأسر التي فقدت أحباءها في سيول، وأضاف أنهم يشعرون بالحزب على شعب كوريا الجنوبية، ويرسلون أطيب تمنياتهم بالشفاء السريع لكل المصابين.وقال "بايدن" أيضا إن التحالف بين البلدين لم يكن يوما أكثر حيوية من وضعه الحالي، وأكد أن العلاقات بين شعبيهما أصبحت أقوى من أي وقت مضى، مضيفا أن الولايات المتحدة "تقف مع كوريا الجنوبية خلال هذا الوقت المأساوي".كما كتب مستشار الأمن القومي الأمريكي "جيك سوليفان" على موقع تويتر أن الأخبار القادمة من سيول مفجعة، وأكد أن الولايات المتحدة "مستعدة لتزويد كوريا الجنوبية بأي دعم تحتاجه".وكتب رئيس الوزراء البريطاني الجديد "ريشي سوناك" قائلا: "خواطرنا وأفكارنا مع المسعفين والذين يتعاملون مع الحادث حاليا وجميع الكوريين الجنوبيين في هذا الوقت المحزن للغاية".وقال الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" في تغريدة له على تويتر أيضا إنه يقدم تعازيه القلبية لمواطني سيول والشعب الكوري في كارثة إيتيون، مضيفا أن "فرنسا تقف إلى جانبكم".