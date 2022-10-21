الحكومة تعلن فترة حداد وطني على ضحايا الحادث وتحدد حي يونغ سان كمنطقة كوارث خاصة

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أعلنت الحكومة الحداد الوطني لفترة السبعة أيام من اليوم الأحد إلى السبت المقبل بسبب حادث التدافع المميت الذي أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 153 شخصا خلال الاحتفالات بالهالوين في سيول ليلة أمس السبت.وأعلن رئيس الوزراء "هان دوك سو" عن هذا اليوم الأحد بعد الاجتماع الطارئ للاستجابة للحدث والذي ترأسه الرئيس "يون صوك يول" في الساعة 10 صباحا.وقال رئيس الوزراء إن الرئيس أمر بإعلان الحداد الوطني على الضحايا وإقامة قاعة مشتركة للجنائز في المدينة.وخلال فترة الحداد، ستقوم جميع الوكالات الحكومية والرسمية والبعثات الدبلوماسية في الخارج بتنكيس العلم، كما سيرتدي الموظفون والمسؤولون بالحكومة وموظفو الخدمة المدنية شرائط الحداد.وقال "هان" إن الوزارات والحكومة المركزية والحكومات المحلية والمؤسسات العامة قررت تأجيل الفعاليات والمهرجانات غير العاجلة. وأضاف أنه في حالة الأحداث الضرورية فسوف تكون الأولوية القصوى للأمان والسلامة.كما قال رئيس الوزراء "هان" إن الحكومة حددت منطقة "يونغ سان" كمنطقة كوارث خاصة، وتعهد بتقديم المساعدة المالية والدعم الضروري لأسر الضحايا والمصابين.