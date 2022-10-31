حالات كورونا الجديدة في كوريا تظل في نطاق 30 ألفا لليوم الرابع

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ظل عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في كوريا في نطاق 30 ألفا لليوم الرابع على التالي يوم السبت، وسط مخاوف من حدوث موجة أخرى من العدوى في البلاد.وقالت وكالة مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا أمس الأحد إنه تم الإبلاغ عن 34 ألفا و511 إصابة طوال اليوم السابق، بما في ذلك 46 حالة لدى القادمين من الخارج، مما رفع العدد الإجمالي للإصابات إلى حوالي 25 مليونا و538 ألفا.وانخفضت الحصيلة اليومية بحوالي 2800 عن اليوم السابق، لكنها ارتفعت بأكثر من ثمانية آلاف مقارنة بالأسبوع الماضي. ويعد هذا هو أعلى رقم ليوم السبت منذ ستة أسابيع.وارتفع عدد المرضى في المستشفيات ذوي الحالات الحرجة بمقدار اثنين عن اليوم السابق إلى 272، كما تم تسجيل 27 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 29 ألفا و158 حالة وفاة، وبلغ معدل الوفيات 0.11%.