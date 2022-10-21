السفارات الأجنبية في كوريا الجنوبية تحاول تأكيد ضحايا حادث إي تيه وان

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تحاول البعثات الدبلوماسية الأجنبية في كوريا الجنوبية تأكيد ما إذا كان رعاياها من بين ضحايا حادث منطقة "إي تيه وان" في سيول الذي أسفر عن مصرع ما لا يقل عن 151 شخصا خلال احتفالات عيد الهالوين ليلة السبت.وحتى بعد ظهر يوم أمس الأحد، تأكد مقتل ما لا يقل عن 19 أجنبيا من إيران والصين وأوزبكستان والنرويج وغيرها في الحادث. وطلبت سفارة الولايات المتحدة في سيول أمس الأحد من المواطنين الأمريكيين في المنطقة المتضررة إبلاغ أحبائهم بأنهم بأمان أو تحديث حالتهم على قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بهم. كما حثتهم السفارة على الاتصال بالسلطات المحلية إذا كانوا في المنطقة المتضررة ويحتاجون إلى خدمات الطوارئ.وقالت السفارة البريطانية في كوريا الجنوبية في تغريدة على تويتر إنها على علم بالحادث المأساوي وتراقب الوضع، وطلبت من الأشخاص المحتاجين للمساعدة الاتصال بالسفارة.كما قالت السفارة الفرنسية في سيول على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بها إنها تحث الرعايا الفرنسيين المقيمين في كوريا الجنوبية على الاتصال الفوري بأسرهم أو معارفهم وتأكيد سلامتهم، وعبرت السفارة عن تعازيها لأسر الضحايا.