المحلية إلغاء جميع أحداث الهالوين والاحتفالات المزدحمة في كوريا بعد كارثة إي تيه وان

ألغت إدارات المقاطعات والمدن والمناطق في جميع أنحاء كوريا الجنوبية أو قلصت جميع الأحداث ذات الصلة بالهالوين، وكذلك التجمعات الكبرى الأخرى، في أعقاب حادث التدافع المميت خلال احتفالات الهالوين في منطقة "إي تيه وان" في سيول أول من أمس السبت.

وقالت إدارة حديقة "ليغولاند" الترفيهية في مدينة "تشون تشُن" بمقاطعة "كانغ وان" أمس الأحد إنها ألغت حفل عيد الهالوين الذي كان قائما منذ منتصف أكتوبر، احتراما لضحايا كارثة "إي تيه وان"، التي أسفرت عن مقتل أكثر من 150 شخصا وإصابة 150 آخرين.

كما قررت حديقة "إيفرلاند" في مدينة "يونغ إين" بمقاطعة "كيونغ كي" تعليق جميع البرامج المتعلقة بالهالوين، بما في ذلك العرض الذي يتضمن شخصيات الهالوين وعروض الشوارع والألعاب النارية.

وألغت مدينة بوسان حفلا موسيقيا لموسيقى البوب الكوري كان من المقرر عقده بعد ظهر أمس الأحد لمنع وقوع حادث محتمل بسبب الإقبال الكبير عليه، وتقليص حجم بعض الاحتفالات الإقليمية الأخرى. وأفادت الأنباء بأن المدينة الساحلية الجنوبية تفكر في تأجيل أو إلغاء مهرجان الألعاب النارية الدولي السنوي المقرر عقده يوم السبت القادم.

ومن المرجح أن يتم تقليص الأحداث في نقطة ساخنة أخرى لعيد الهالوين في سيول، وهي حي "هونغ ديه" حول جامعة "هونغ إيك" في العديد من النوادي والحانات، وفقا للمسؤولين الإقليميين، في حين قالت إدارة منطقة "مابو" في سيول أمس إنها نصحت الشركات في هذا الحي بالإغلاق طواعية حتى اليوم الأثنين.





