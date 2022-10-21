السفراء الأجانب لدى سيول يعربون عن تعازيهم في ضحايا حادث إي تيه وان

أعرب المبعوثون الدبلوماسيون والسفارات الأجنبية لدى كوريا الجنوبية عن تعازيهم في ضحايا حادث التدافع المميت في حيّ "إي تيه وان" في العاصمة سيول أول من أمس السبت.وكتب السفير الأمريكي في كوريا الجنوبية "فيليب غولدبرغ" تغريدة على تويتر أمس الأحد قال فيها إنه "أصيب بصدمة بعد الاطلاع على الخسائر المأساوية في الأرواح في حي "إي تيه وان"، وأعرب عن تعازيه ومواساته لعائلات الضحايا والشعب الكوري. كما نشرت السفارة الأمريكية في سيول بيانا على موقعها على الإنترنت أعربت فيه عن تمنياتها بأن يتعافى جميع المصابين في حادث "إي تيه وان" تماما، مؤكدة أن الولايات المتحدة تقف إلى جانب كوريا الجنوبية في هذا الوقت الصعب للغاية، كحلفاء وشركاء وأصدقاء.ومن جانبها قالت السفارة الصينية في كوريا الجنوبية إن السفير "شينغ هايمينغ" بعث برسالة إلى وزير الخارجية الكوري "بارك جين" أمس الأحد ورسالة تعازي لعائلات الضحايا.كما أدلى سفير المملكة المتحدة لدى كوريا "كولين كروكس" ببيان عبر حسابه على "تويتر"، أعرب فيه عن تعازيه لعائلات الضحايا والشعب الكوري.وبالإضافة إلى ذلك، رفعت العديد من السفارات الأجنبية في كويا أعلامها نصف مُنَكَسة حدادا على ضحايا الحادث المأساوي.وفي المقابل، أعرب وزير الخارجية الكوري عن شكره لكل من أرسل رسائل تعازي من جميع أنحاء العالم، وقال إن حكومة كوريا الجنوبية تعمل جاهدة لتقديم الدعم والمساعدة اللازمين للضحايا والمصابين، بمن في ذلك الأجانب.وكان 26 من بين 154 شخصا قتلوا في حادث التدافع في حي "إي تيه وان" ليلة السبت من الرعايا الأجانب في كوريا، من بينهم خمسة إيرانيين وأربعة صينيين وأربعة روس وأمريكيان ويابانيان.