حصيلة ضحايا حادث إي تيه وان تصل إلى 154 قتيلا و149 مصابا

Photo : KBS News

بلغت آخر حصيلة حتى الساعة 6 من صباح اليوم الاثنين لعدد القتلى في الحادث المأساوي الذي وقع في حي "إي تيه وان" في مدينة سيول في وقت متأخر من ليلة السبت 154، بينما ارتفع عدد المصابين إلى ما يقرب من 150 شخصا.ووفقا للمقر المركزي لمكافحة الكوارث والسلامة، ظل عدد الأشخاص الذين قتلوا خلال التدافع في حي "إي تيه وان" في منطقة "يونغ سان" دون تغيير عن الليلة السابقة، لكن عدد الإصابات ارتفع إلى 149، منها 33 في حالة حرجة. وقد انخفض عدد الإصابات الخطيرة بمقدار ثلاثة عن العدد السابق الذي تم تجميعه في الساعة 11 من مساء أمس الأحد، وارتفع عدد المصابين بجروح طفيفة بمقدار عشرة.وتم التعرف على جميع المتوفين باستثناء واحد، وتجري الجهود لتحديد الوفيات المتبقية، وكذلك لتحديد الأسباب الدقيقة للوفاة.وبلغ عدد الأجانب الذين قتلوا في الحادث 26، من بينهم خمسة من إيران وأربعة من الصين وأربعة من روسيا واثنان من كل من الولايات المتحدة واليابان. ومن بين الضحايا الأجانب الآخرين مواطنون من فرنسا وأستراليا والنرويج والنمسا وفيتنام وكازاخستان وأوزبكستان وسريلانكا.