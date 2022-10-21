توقعات بتعيين العاصمة سيول بأكملها كمنطقة كوارث خاصة بعد حادث إي تيه وان

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قال عمدة مدينة سيول "أوه سيه هون" إن إدارة المدينة والحكومة المركزية سيناقشان إمكانية إعلان المدينة بأكملها كمنطقة كوارث خاصة في أعقاب حادث التدافع المميت في حي "إي تيه وان" خلال عطلة نهاية الأسبوع.وأدلى "أوه" بهذا التصريح في أثناء زيارته لموقع الحادث في منطقة "يونغ سان" بعد ظهر أمس الأحد، بعد أن قطع رحلته إلى أوربا وعاد إلى البلاد لمتابعة تطورات الحادث في اليوم السابق.وأعرب "أوه" عن تعازيه لعائلات الضحايا، وتعهد بأن تبذل إدارة المدينة قصارى جهدها في أعقاب تلك المأساة، بما في ذلك الاستعدادات لإقامة جنازات للمتوفين ومساعدة المتعافين من الإصابات.وردا على سؤال حول تفاصيل تحديد منطقة كوارث خاصة، قال إن هناك حاجة إلى المزيد من المناقشات ولكن سيتم أيضا النظر في تدابير لمساعدة غير المقيمين في سيول من بين المتضررين. وفي وقت سابق من يوم أمس الأحد أعلن الرئيس "يون صوك يول" منطقة "يونغ سان" كمنطقة كوارث خاصة لتكون مؤهلة للحصول على دعم الدولة.ومن ناحية أخرى، تجنب عمدة مدينة سيول التعليق بشكل مباشر على الانتقادات بأن المدينة فشلت في تنفيذ تدابير السلامة الاستباقية، وقال إنه وصل للتو ويحاول التعرف على الوضع.