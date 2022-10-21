وزارة الخارجية الكورية تقدم التعازي لعائلات الضحايا الأجانب في حادث إي تيه وان

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قررت الحكومة الكورية تقديم الدعم إلى المواطنين الأجانب الذين أصيبوا في حادث التدافع المميت في حي "إي تيه وان"، كما ستقدم التعازي إلى بلاد الضحايا.وفي بيان صدر في الساعة التاسعة من مساء أمس الأحد قالت وزارة الخارجية الكورية إن 26 أجنبيا من 14 دولة قد لقوا حتفهم في الحادث، من بينهم مواطنون من إيران والصين وروسيا، وبلغ عدد المصابين الأجانب 15، ما زال ستة منهم في المستشفيات لتلقي العلاج، بينما غادر تسعة آخرون بعد استكمال علاجهم.وأكدت الوزارة على أنها تبذل كل ما في وسعها للمساعدة في الاستعدادات الجنائزية للمتوفين الأجانب من خلال تعيين مسؤول وزاري واحد لكل ضحية، ودعم وصول العائلات الثكلى إلى البلاد.وقالت إن وزير الخارجية "بارك جين" يخطط أيضا لإرسال رسائل تعزية إلى رؤساء كل البعثات الأجنبية لدى كوريا الذين لديهم رعايا تضرروا بشكل مباشر في تلك الكارثة.