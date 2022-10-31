تراجع مؤشرات الإنتاج والاستهلاك والاستثمار في كوريا خلال سبتمبر

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تراجعت المؤشرات الاقتصادية للناتج الوطني والاستهلاك والاستثمار في كوريا الجنوبية خلال شهر سبتمبر الماضي وذلك للمرة الأولى منذ شهرين.وقال تقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية اليوم الاثنين إن مؤشر جميع الإنتاج الصناعي استقر عند 117 نقطة الشهر الماضي، بانخفاض نسبته 0.6% مقارنة بشهر أغسطس.ويعد سبتمبر هو الشهر الثالث على التوالي الذي ينخفض فيه المؤشر، بعد تقلصات بلغت 0.2% في يوليو، و0.1% في أغسطس.وأضاف التقرير أن مؤشر مبيعات التجزئة المعدل موسميا، وهو مقياس للاستهلاك، قد انخفض بنسبة 1.8% ليصل إلى 120.8 نقطة، بعد شهر واحد فقط من انتعاشه من اتجاه هبوطي لمدة خمسة أشهر.كما تقلص حجم الاستثمارات في المرافق بنسبة 2.4% مقارنة بالشهر السابق.