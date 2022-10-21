مبيعات السيارات الكهربائية الكورية في السوق المحلية تسجل أعلى مستوياتها

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سجل حجم مبيعات السيارات الكهربائية الكورية في السوق المحلية في شهر سبتمبر الماضي أعلى مستوياته منذ شهرين.ووفقا لتقرير صادر عن الجمعية الكورية لصناعة السيارات اليوم الاثنين، بلغ حجم مبيعات السيارات الكهربائية الكورية في السوق المحلية في شهر سبتمبر الماضي 13 ألفا و993 وحدة، محطما الرقم القياسي السابق الذي تم تسجيله في شهر يوليو الماضي، بفارق 850 وحدة.وكان حجم مبيعات السيارات الكهربائية الكورية في السوق المحلية قد تجاوز لأول مرة مستوى 10 آلاف وحدة في شهر أكتوبر من العام الماضي، وحافظت المبيعات الشهرية على نطاق 10 آلاف خمس مرات منذ شهر فبراير الماضي.ومن بين السيارات الكهربائية الكورية التي تم بيعها في السوق المحلية في شهر سبتمبر الماضي، 7 آلاف و946 سيارة لشركة "هيون ديه"، و5 آلاف و247 سيارة لشركة "كيا"، و800 سيارة لشركة "جنرال موتورز كوريا".ويرجع السبب في انتعاش حجم مبيعات السيارات الكهربائية الكورية في السوق المحلية إلى زيادة مبيعات سيارات "أيونيك 6" لشركة "هيون ديه"، والتي تم بيع ألفين و652 وحدة منها في سبتمبر.أما حجم مبيعات السيارات الكهربائية المستوردة في السوق المحلية، فقد بلغ 3 آلاف و428 وحدة في سبتمبر، مسجلا بذلك زيادة بمقدار أكثر من 10 أضعاف حجم مبيعاتها مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.