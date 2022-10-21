الرئيس يون يزور مركزا تذكاريا مشتركا لتقديم تعزية في ضحايا حادث تدافع إيتاوان

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قام الرئيس الكوري "يون صوك يول" صباح اليوم الاثنين بزيارة لمركز تذكاري مشترك في سيول بلازا لتقديم تعزيته في ضحايا حادث التدافع الذي وقع يوم السبت الماضي في منطقة إيتاوان.ورافقت الرئيس "يون" في زيارته للمركز التذكاري عقيلته "كيم كون هي"، ورئيس مكتب رئاسة الجمهورية "كيم ديه كي"، ومدير مكتب الأمن القومي "كيم سونغ هان"، وعدد من مستشاريه ومساعديه.وألغى الرئيس "يون" جدول جميع أعماله الرسمية، ليركز على مناقشة القضايا المتعلقة بإدارة الحادث وإجراءات المتابعة مع مساعديه ورئيس الوزراء "هان دوك سو".وتم إنشاء المركز التذكاري المشترك لضحايا الحادث في سيول بلازا أمام مبنى بلدية العاصمة سيول صباح اليوم، وسيستمر تشغيله حتى يوم الخامس من شهر نوفمبر المقبل، من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة العاشرة مساء يوميا، حيث يمكن للمواطنين تقديم تعازيهم في الضحايا.