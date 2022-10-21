الأحزاب السياسية تعزي في ضحايا حادث تدافع إيتاوان

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أعرب المعسكران الحاكم والمعارض من الأحزاب السياسية عن تعازيهم في ضحايا حادث تدافع إيتاوان المأساوي.وعقد حزب قوة الشعب الحاكم اجتماعا طارئا صباح أمس الأحد للجنة الحزب الطارئة لمناقشة خطط الاستجابة لحادث التدافع.وقال "جونغ جين سوك" رئيس اللجنة الطارئة للحزب الحاكم إنه يقدم خالص التعازي للذين فقدوا أحباءهم في الحادث، وقدم اعتذارا لأفراد الشعب بصفته قائدا للحزب الحاكم الذي يتحمل المسؤولية عن حماية حياة وأمن المواطنين.ودعا "جونغ" كل من له صلة إلى الانضمام إلى الجهود الرامية إلى إدارة الحادث وعلاج الجرحى والتغلب على الكارثة.وألغى الحزب الحاكم جميع أحداثه كان من المقرر إجراؤها أمس الأحد حدادا على ضحايا الحادث.ومن جانبه، عقد الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي أمس الأحد اجتماعا طارئا للجنة العليا، وقدم عزاءه في ضحايا الحادث.وتعهد رئيس الحزب "لي جيه ميونغ" بالتعاون النشط في جهود الحكومة لإدارة الحادث ومعالجته.وقررت الأحزاب السياسية الامتناع عن تنظيم الفعاليات السياسية أو تعليقها لفترة من الزمن، حدادا على ضحايا حادث التدافع.