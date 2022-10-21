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الاقتصادية

تراجع الإنتاج والاستهلاك والاستثمار في كوريا خلال شهر سبتمبر

Write: 2022-10-31 13:18:14Update: 2022-10-31 14:51:43

تراجع الإنتاج والاستهلاك والاستثمار في كوريا خلال شهر سبتمبر

Photo : YONHAP News

شهدت المؤشرات الاقتصادية المتعلقة بالناتج الوطني والاستهلاك والاستثمار في كوريا الجنوبية انخفاضا خلال شهر سبتمبر الماضي.
ووفقا لتقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية اليوم الاثنين، انخفض مؤشر إجمالي الإنتاج الصناعي في سبتمبر بنسبة 0.6% مقارنة بالشهر الأسبق، وللشهر الثالث على التوالي منذ شهر يوليو، ليصل إلى 117 نقطة.
وأشار التقرير إلى أن مؤشر الإنتاج للصناعات المعدنية تراجع بنسبة 1.8%، فيما انخفض مؤشر الإنتاج للصناعات التحويلية وصناعات الكهرباء والغاز بنسبة 1.8% و2.4% على التوالي.
كما شهد مؤشر الإنتاج لصناعات الخدمات تراجعا بنسبة 0.3%، بينما تراجع مؤشر الإنتاج للصناعات الفنية والرياضية والترفيهية بنسبة 3.3%، وصناعات الجملة والتجزئة بنسبة 2.1%.
وانخفض حجم الاستهلاك بنسبة 1.8% في سبتمبر رغم انتعاشه في شهر أغسطس، بعد أن تراجع للشهر الخامس على التوالي منذ شهر مارس. 
كما تقلص الاستثمار في المرافق بنسبة 2.4% مقارنة بالشهر الأسبق، مما جعل من شهر سبتمبر هو الشهر الأول الذي يشهد انكماشا في جميع المؤشرات الثلاثة الرئيسية للأنشطة الاقتصادية منذ شهر يونيو الماضي.
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