كوريا تسجل 18,510 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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قالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الاثنين إن عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا بلغ 18 ألفًا و510 حالات خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس إلى 25 مليونا و557 ألفا و309 حالات.ومن بين حالات الإصابة الجديدة، 56 حالة تم تأكيدها لدى الوافدين من الخارج.وزادت الإصابات الجديدة بمقدار حوالي 4 آلاف إصابة مقارنة بيوم الاثنين من الأسبوع الماضي، وحوالي 7 آلاف إصابة مقارنة بيوم الاثنين قبل الأسبوعين.وبلغ عدد مرضى كورونا ذوي الحالات الخطيرة 288 شخصا، بزيادة مقدارها 16 شخصا مقارنة باليوم الأسبق.وزاد عدد الوفيات بمقدار 18 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 29 ألفا و176 حالة وفاة حتى الآن.