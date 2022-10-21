المجتمع الدولي ينعى كارثة كوريا واسعة النطاق

Photo : YONHAP News

تلقت كوريا الجنوبية رسائل التعازي والمواساة من زعماء دول العالم، منها الولايات المتحدة وأوروبا والصين.وأكد الرئيس الأمريكي "جو بايدن" وقوف الولايات المتحدة مع كوريا الجنوبية في رسالة تعزية بعثها للرئيس الكوري "يون صوك يول" بعد حادث تدافع الهالوين الذي وقع يوم السبت الماضي في منطقة "إيتاوان" بسيول.كما أعرب "بايدن" أمس الأحد عن تعازيه في وفاة اثنين من المواطنين الأمريكيين بسبب تعرضهما لحادث التدافع.وصلَّى البابا فرانسيس أمس الأحد في ساحة القديس بطرس للعدد الكبير من الناس وخصوصًا الشباب الذين ماتوا في سيول نتيجة التدافع المأساوي المفاجئ.وذكر التلفزيون المركزي الصيني أن الرئيس الصيني "شي" قد بعث ببرقية للرئيس الكوري "يون" أعرب فيها عن خالص تعازيه لذوي الضحايا والجرحى.وفي بيان له قال رئيس الوزراء الياباني "فوميو كيشيدا" إنه يشعر بصدمة شديدة وحزن عميق بسبب الحادث الذي أودى بحياة أرواح غالية كبيرة، لاسيما حياة شباب كان المستقبل أمامهم.كما بعث زعماء الدول الأوروبية، منها بريطانيا وألمانيا وفرنسا، برسائل تعزية في ضحايا حادث التدافع.وأكد الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" دعم بلاده الصادق، مضيفا أن فرنسا تقف إلى جانب كوريا. وقال المستشار الألماني "أولاف شوالتس" على تويتر إنه يوم حزين لكوريا الجنوبية.وبدوره، بعث الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" ببرقية للرئيس الكوري "يون" أعرب فيها عن خالص تعازيه لضحايا الحادث وذويهم.