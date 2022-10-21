انطلاق مناورات جوية مشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة

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أطلقت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة مناورات جوية مشتركة واسعة النطاق اليوم الاثنين بمشاركة حوالي 240 طائرة عسكرية من البلدين، وسط احتمال أن تُجري كوريا الشمالية تجربتها النووية السابعة.وستشارك في هذه المناورات التي ستستمر حتى يوم الرابع من شهر نوفمبر المقبل، حوالي 140 طائرة من سلاح الجو الكوري الجنوبي، بما في ذلك الطائرات المقاتلة من طراز "إف 35 إيه"، و"إف 15 كيه"، و"كيه إف 16"، وطائرة تموين الوقود من طراز "كي سي 330"، وحوالي 100 طائرة من القوات الأمريكية، منها الطائرات المقاتلة من طراز "إف 35 بي"، و"إي إيه 18"، وطائرة المراقبة الجوية من طراز "يو 2"، وطائرة تموين الوقود من طراز "كي سي 135".كما ستشارك في المناورات القوات الجوية الأسترالية لأول مرة بطائرة تموين الوقود من طراز "كيه سي 30 إيه".وضمن تلك المناورات، سيتم لأول مرة نشر طائرات مقاتلة أمريكية من طراز "إف 35 بي" في قاعدة جوية كورية.وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إجراء تدريبات جوية مشتركة واسعة النطاق بين سيول وواشنطن منذ شهر ديسمبر من عام 2017.وقد بدأت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة في إجراء هذه المناورات الجوية المشتركة تحت اسم " فيجيلانت إيس" في عام 2015 ضمن الجهود الرامية إلى ردع استفزازات كوريا الشمالية من خلال تعزيز القدرة على تنفيذ العمليات الجوية المشتركة.