بولندا تختار عرضا أمريكيا لبناء أول محطة نووية

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منحت بولندا أول عقد لبناء محطة للطاقة النووية لشركة أمريكية تفوقت على منافستَيها "إي دي إف" الفرنسية، والشركة الكورية للطاقة المائية والنووية.وقال رئيس الوزراء البولندي "ماتيوش مورافيتسكي" يوم الجمعة الماضي بعد لقائه مع كل من نائبة الرئيس الأمريكي "كاميلا هاريس"، ووزيرة الطاقة الأمريكية "جينيفر غرانهولم" إن الحكومة البولندية قررت الاعتماد على التكنولوجيا الآمنة لشركة "وستينع هاوس" الأمريكية لتنفيذ مشروع الطاقة النووية في بولندا.ومن جانبها، قالت وزيرة الطاقة الأمركيية "غرانهولم" إنها سمعت نبأ إعلان رئيس الوزراء البولندي بشأن اختيار شركة "وسنيغ هاوس" الأمريكية لبناء أول محطة نووية في بولندا، مشددة على أن شَراكة البلدين قوية في مجال أمن الطاقة.جاء قرار الحكومة البولندية هذا وسط تصاعد التوتر الأمني في أوروبا الشرقية بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.وكان نائب رئيس الوزراء البولندي قد ألمح إلى اختيار شركة "وستيغ هاوس" الأمريكية لتبنى أول محطة نووية في بولندا، في مؤتمر صحفي عقده مؤخرا في الولايات المتحدة.وعلى صعيد آخر، وقَّعَتْ الشركة الكورية للمحطات المائية والنووية اليوم الاثنين في سيول خطاب نوايا مع مؤسسة الكهرباء البولندية وشركة "زيباك" البولندية للطاقة من أجل التعاون في تنفيذ المرحلة الثانية من بناء المحطات النووية في بولندا .