الحكومة تقدم دعما لتسديد تكاليف جنازة ضحايا حادث التدافع

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قررت الحكومة الكورية تقديم دعم مالي تقدر قيمته بـ 15 مليون وون لكل ضحية لتخصيصه في تسديد تكاليف جنازته.كما ستقوم الحكومة بدفع تكاليف علاج الجرحى، وخفض الضرائب ورسوم الاتصالات لأسر الضحايا والجرحى.جاء هذا القرار في اجتماع عقده المقر المركزي لتدابير مكافحة الكوارث والسلامة اليوم الاثنين لمناقشة التدابير لتقديم الدعم لضحايا الحادث والجرحى.وأكملت الحكومة بتعيين موظفي الحكومات الإقليمية ليعملوا على دعم أسر الضحايا.وقررت إرسال موظفين آخرين إلى قاعات الجنازات لتتم مراسم الجنازات بشكل سلس.وستدفع الحكومة التكاليف اللازمة لعلاج الجرحى من خلال التمويل من التأمين الصحي.وقال مسؤول في وزارة الإدارة العامة والأمن إن الحكومة قررت خفض الضرائب ورسوم الاتصالات لأسر الضحايا والجرحى.وتم إنشاء مراكز تذكارية مشتركة في 17 مدينة ومقاطعة لاستقبال المعزين فيها حتى يوم الخامس من شهر نوفمبر المقبل.