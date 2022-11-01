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قرر البرلمان الكوري تأجيل جلسة التفتيش البرلماني على المكتب الرئاسي لمدة أسبوع.واتفق النائب "سونغ إيون صوك" من حزب سلطة الشعب الحاكم والنائب "جين سونغ جون" من الحزب الديمقراطي المعارض على قرار التأجيل أمس الاثنين.ويبدو أن الأحزاب السياسية اتخذت القرار في ضوء تركيز المكتب الرئاسي على جهود التعامل مع تداعيات حادث التدافع المميت الذي وقع في احتفالات الهالوين خلال عطلة نهاية الأسبوع.وكان من المقرر أن يتم إجراء الجلسة في لجنة التوجيه البرلمانية يوم الخميس، ولكن تم تأجيلها إلى يوم الثلاثاء من الأسبوع المقبل.ومن ناحية أخرى، سيتم إجراء التفتيش البرلماني لأمانة الجمعية الوطنية وللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء كما هو مقرر.