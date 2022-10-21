الحكومة تخصص أكثر من 900 مليار وون لتطوير تقنيات الحياد الكربوني

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قررت الحكومة استثمار ما يقرب من ترليون وون لتطوير تقنيات الحياد الكربوني، مثل الوقود الحيوي وصناعة الصلب الصديقة للبيئة القائمة على طاقة الهيدروجين.وقالت وزارة التجارة والصناعة والطاقة أمس الاثنين إن ذلك المشروع اجتاز دراسة الجدوى الأولية، وتبلغ تكلفته 935.2 مليار وون.كما وافقت لجنة المراجعة التابعة لوزارة العلوم على مشروعات البحث والتطوير الوطنية في جلسة عُقدت في نفس اليوم.وبعد تلك الموافقة، ستقدم الحكومة دعما للبحث والتطوير في التقنيات الرئيسية لتقليل انبعاثات الكربون في 4 مجالات رئيسية حتى عام 2030، حيث سيتم تخصيص أكثر من 200 مليار وون للصلب، وسيتم تخصيص 185.8 مليار وون للبتروكيماويات، و282.6 مليار وون للأسمنت، و257.1 مليار وون لأشباه الموصلات والشاشات.