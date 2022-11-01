كوريا الجنوبية وبولندا توقعان مذكرة تفاهم وخطاب نوايا بشأن مشروع محطة للطاقة النووية

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وقعت كوريا الجنوبية وبولندا اتفاقية للعمل معًا في مشروع لبناء محطات طاقة نووية في بولندا.وقعت شركة كوريا للطاقة المائية والنووية الحكومية ومجموعة "زي باك" للطاقة، وهي شركة خاصة بولندية، وشركة الطاقة العامة البولندية المملوكة للدولة خطاب نوايا أمس الاثنين في سيول بهذا المعنى.وتخطط مجموعة "زي باك" لبناء محطات طاقة نووية في "باتناو"، بوسط بولندا، لتحل محل إحدى محطات الطاقة الحرارية.وتعتزم الشركات الثلاث الانتهاء من الخطة الأساسية للمشروع بنهاية العام الجاري. ثم سيتم إجراء دراسة جدوى أولية قبل التوقيع على الاتفاقية النهائية.كما وقعت وزارة التجارة مذكرة تفاهم مع وزارة الأصول الحكومية البولندية، ووافقتا على دعم المشروع وتبادل المعلومات ذات الصلة بانتظام.يُذكر أن الاتفاقيات المبرمة أمس الاثنين تتعلق بمشروع يقوده القطاع الخاص، وهي تختلف عن المشروع الذي تم توقيعه مؤخرًا بين بولندا وإحدى شركات الطاقة النووية الأمريكية.