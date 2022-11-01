واشنطن ترفض إمكانية الاعتراف بكوريا الشمالية كدولة نووية

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أكدت الولايات المتحدة مجددا أنها لن تعترف أبدا بكوريا الشمالية كدولة نووية، وفقا للسياسات الأمريكية.وأصدر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية "نيد برايس" هذا الموقف أمس الاثنين خلال مؤتمر صحفي، تعليقا على سؤال حول ما إذا كان هذا الاعتراف يمثل احتمالا قائما لدى الولايات المتحدة.وقال "برايس" إن هذا الاعتراف "ليس من سياسات الولايات المتحدة" ولا يُتوقع أن يصبح كذلك على الإطلاق، حتى بعد التصريحات الأخيرة التي أدلى بها "بوني جينكنز" من وزارة الحد من التسلح الأمريكية بشأن المحادثات المحتملة مع بيونغ يانغ.وقال "برايس" إن سياسات الولايات المتحدة بشأن كوريا الشمالية لا تزال هي النزع الكامل للأسلحة النووية، وأكد أن واشنطن ما زالت منفتحة على الحوار مع بيونغ يانغ دون أي شروط مسبقة.