زلزال بقوة 2.9 درجة يضرب كوسان

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وقع زلزال قوته 2.9 درجة على مقياس ريختر في منطقة "كوسان" في مقاطعة شمال "تشونغ تشُنغ" صباح اليوم الثلاثاء.ووفقا لإدارة الأرصاد الجوية، تم الإبلاغ عن الزلزال في الساعة 2:27 صباحا على بعد 11 كيلومترا شمال شرق "كوسان"ويُقدر عمق مركز الزلزال بحوالي 14 كيلومترا.وتلقت سلطات الإطفاء بالمقاطعة حوالي 50 بلاغًا من المواطنين في المناطق المجاورة الذين شعروا بالهزة الأرضية.ويعتبر الزلزال الأخير من توابع الزلزال الذي بلغت قوته 4 درجات والذي ضرب المنطقة نفسها يوم السبت. وبذلك بلغ إجمالي توابع زلزال السبت 21 هزة ارتدادية.وكان الزلزال الأخير الذي وقع اليوم الثلاثاء هو الزلزال الثاني والستون بقوة درجتين فأكثر في شبه الجزيرة الكورية لهذا العام.