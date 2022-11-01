ارتفاع عدد قتلى حادث التدافع المميت إلى 155 ضحية

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ارتفع عدد قتلى حادث التدافع في "إيتيون" إلى 155 ضحية اعتبارا من ليلة أمس الاثنين، بعد وفاة إحدى الفتيات في العشرينات من عمرها أثناء تلقيها العلاج.ووفقا للمقر المركزي لمكافحة الكوارث والسلامة، ارتفع عدد المصابين في الحادث أيضا بمقدار 4 أشخاص ليصل إلى 152 مصابا، من بينهم 30 شخصا في حالة حرجة، ليصل إجمالي عدد ضحايا الحادث إلى 307 أشخاص اعتبارا من الساعة 11 مساء الاثنين.وكان من بين القتلى 100 أنثى و55 ذكرا، ويشكل أصحاب فئة العشرينات العمرية النسبة الأكبر من القتلى حيث بلغ عددهم 103 أشخاص، ويليهم فئة الثلاثينات (31 شخصا) والمراهقين (12 شخصا).وظل عدد الأجانب الذين لقوا مصرعهم في الحادث كما هو (26 شخصا) من 14 دولة، من بينها إيران والصين وروسيا والولايات المتحدة واليابان وأستراليا وفرنسا.