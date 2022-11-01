انخفاض الصادرات بنسبة 5.7%

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سجلت كوريا الجنوبية عجزا تجاريا للشهر السابع على التوالي في أكتوبر.ووفقا لوزارة التجارة والصناعة والطاقة اليوم الثلاثاء، بلغت صادرات البلاد 52.48 مليار دولار أمريكي في الشهر الماضي، بانخفاض قدره 5.7% على أساس سنوي.كما ارتفعت الواردات بنسبة 9.9% لتصل إلى 59.18 مليار دولار في أكتوبر على أساس سنوي أيضا، لتسجل كوريا الجنوبية عجزا تجاريا قدره 6.7 مليار دولار في أكتوبر.وتعد قيمة العجز التجاري الشهري هي ثاني أكبر عجز بعد العجز المسجل في أغسطس والبالغ 9.47 مليار دولار.وقد سجلت الصادرات انخفاضا على أساس سنوي في أكتوبر للمرة الأولى خلال 23 شهرا من الزيادة، وهو انخفاض يُعزى إلى تراجع أسعار أشباه الموصلات وانكماش السوق الصينية.