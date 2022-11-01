بيونغ يانغ تحذر من إجراءات أقوى ضد المناورات الجوية المشتركة بين سيول وواشنطن

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حذرت كوريا الشمالية من أنها قد تتخذ "إجراءات أقوى" ردا على "الأعمال الاستفزازية العسكرية" المستمرة من قبل الولايات المتحدة، بعد بدء المناورات الجوية المشتركة مع كوريا الجنوبية.وأصدر متحدث باسم وزارة الخارجية الكورية الشمالية هذا التحذير في بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم الثلاثاء، بمناسبة بدء مناورات "عاصفة اليقظة" في شبه الجزيرة الكورية.وقال المتحدث إن كوريا الشمالية مستعدة لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للدفاع عن سيادتها وأمن شعبها وسلامة أراضيها من التهديدات العسكرية الخارجية.وحذر المتحدث من أن الولايات المتحدة قد تواجه موقفا لا يحقق مصالحها الأمنية إذا لم توقف بروفات الغزو فورا، وسيتعين عليها تحمل المسؤولية الكاملة عن أي عواقب.وانتقد البيان الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية لبدئهما التدريبات الجوية بعد أيام قليلة من انتهاء التدريبات الميدانية السنوية "هوغوك"، واصفا التدريبات بأنها "استفزازات عسكرية متهورة".