إيران تنتقد كوريا الجنوبية بسبب سوء التعامل مع حادث التدافع في إيتيون

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انتقدت إيران كوريا الجنوبية بسبب ما وصفته بـ "سوء التعامل" مع حادث التدافع المميت الذي أسفر عن مقتل 155 شخصًا في منطقة "إيتيون" بسيول خلال عطلة نهاية الأسبوع.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية "ناصر كنعاني" أمس الاثنين خلال مؤتمر صحفي إن خمسة إيرانيين لقوا مصرعهم في الحادث المأساوي.وقال "كنعاني" إنه إذا كانت حكومة كوريا الجنوبية تعرف كيفية التعامل مع الموقف، لكان عليها أن تنفذ إجراءات التحكم في الحشود الضخمة أثناء احتفالات الهالوين.وأعرب المتحدث عن أمله في أن تتعامل كوريا الجنوبية مع الموقف تعاملا صحيحا وتتخذ إجراءات الاستجابة للإصابات وغيرها من القضايا بخطط منهجية، وأضاف أن إيران نقلت تعازيها إلى كوريا الجنوبية في الحادث.كما انتقد "كنعاني" مخاوف سيول من الحملات القمعية الإيرانية على الاحتجاجات ضد الحجاب الإجباري، قائلا إن موقف كوريا الجنوبية تم اتخاذه تحت ضغط من الولايات المتحدة والدول الغربية، ووصف موقفها بشأن القضايا الإيرانية الداخلية بأنه "غير بناء وغير مسؤول".