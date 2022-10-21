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أكد الرئيس الكوري الجنوبي "يون صوك يول" مرة أخرى في اجتماع أسبوعي عقده أمس مع رئيس الوزراء "هان دوك صو" على ضرورة إجراء تحقيقات كاملة في أسباب حادث "لي تيه وان" والكشف النقاب عنها.كما أصدر تعليمات لتعويض الثغرات المؤسسية التي أظهرها الحادث.علاوة على ذلك، طلب إعداد نظام للوقاية وإدارة الأمن يمكن تطبيقه على مختلف الفعاليات الجماعية التي لا يتم تنظيمها من قبل جهة معينة.ووفقا لذلك، تخطط الحكومة لوضع النظام الذي يسمح باتخاذ تدابير التحكم للطوارئ في عدد السيارات والأشخاص في حالة وجود قلق من حوادث أمنية حتى ولو لم تكن جهات تنظم الفعاليات موجودة.ويشار إلى أن الحكومة تدرس حاليا مسألة عقد اجتماعات التعامل مع نظام الأمان تحت قيادة الرئيس من أجل متابعة جميع منظومة الأمان في ظل الاستمرار في الخسائر البشرية.