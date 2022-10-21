تفتيش حكومي مشترك على المهرجانات الإقليمية

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قررت الحكومة الكورية الجنوبية إجراء التفتيش المشترك على المهرجانات الإقليمية بدءا من الخميس القادم من أجل الوقاية من الحوادث مثل حادث "إي تيه وان".كما قررت وضع خطة لإدارة الأمن في الفعاليات المقامة دون جهة منظمة إلى جانب تعزيز تعليم الأمان في المدارس الكورية.صرحت الحكومة أيضا بأنها قامت بالفعل بتخصيص موظف حكومي مسؤول لكل من عائلات ضحايا حادث "إي تيه وان" من أجل مساعدتها.ونظرًا لوجود عدد كبير من الطلاب المصابين في هذه الكارثة، فقد قررت أيضا توفير العلاج التفسي والاستشارات العاطفية إلى المدارس ذات الصلة بالحادث. وخاصة، تخطط لتعزيز تعليم الأمان للطلاب.أوضحت الحكومة أن مراكز التعازي المشترك تعمل حاليا في 59 منطقة في مختلف أنحاء البلاد.من ناحية أخرى، زاد عدد المتوفين بمقدار شخصين ليبلغ إجمالي المتوفين نتيجة لحادث إي تيه ووان 156 شخصا ومنهم 55 رجل و101 امرأة.