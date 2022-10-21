رئيس الشرطة يعترف بعدم الاستجابة السريعة لمنع حادث لي تيه وان

Photo : YONHAP News

نظم "يون هي كُن" رئيس هيئة الشرطة لقاء صحفيا في مقر الهيئة في الساعة الحادية عشرة والنصف صباح اليوم حيث قال إنه كان هناك عدد من الإبلاغات عبر رقم 112 من مكالمات الطوارئ قبل حدوث حادث "لي تيه وان"، ولكن الشرطة لم تكن كافية للتعامل معها. ولهذا فإنه سيبذل أقصى الجهود لتوضيح حقائق الحادث وتحديد المسؤوليات من خلال إجراء التفتيش والتحقيقات المكثفة على نحو سريع ودقيق.وأوضح أنه سيحقق في مدى ملاءمة الاستجابة الشاملة في موقع الحادث، بما في ذلك، ما إذا تم اتخاذ الإجراءات المناسبة للإبلاغات، وما إذا كانت تصرفات المسؤولين والعاملين في كل مستوى مناسبة.كما أوضح أنه ينوي إنشاء جهة خاصة ومستقلة لإجراء التحقيقات. كما وعد بالوفاء بمسؤوليته ودوره لعدم تكرار مثل هذا الحادث من خلال المشاركة الفعالة في مناقشة التدابير ذات الصلة.