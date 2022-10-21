بيونغ يانغ تهدد بخطوة معززة تالية ردا على المناورات الجوية الكورية الجنوبية الأمريكية

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ما إن بدأت المناورات الجوية المشتركة الكورية الجنوبية والأمريكية تحت اسم "العاصمة اليقظة"، حتى هددت بيونغ يانغ بوضع خطوة تالية معززة في حسبانها.قالت وزارة الخارجية الكورية الشمالية أمس في بيان لها إنهم على أتم الاستعداد لاتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لحماية سيادة الوطن وسلامة الشعب والأراضي من التهديدات العسكرية الأجنبية، مضيفة إنها ستضع الخطوة التالية المعززة في الحسبان في حال استمرار واشنطن في القيام باستفزازات عسكرية خطيرة.جاء هذا البيان في اليوم الأول من بدء المناورات الجوية من خلال وصول 4 مقاتلات شبح أمريكية من نوع "إف - 35 بي" إلى قاعدة "كون سان" العسكرية في مقاطعة شمال جولا بكوريا الجنوبية.وأكد البيان على أن واشنطن يتوجب عليها وقف التدريبات الحربية الباطلة فورا إذا لم تُرد حدوث حالة خطيرة لا تتوافق مع مصلحتها الأمنية، وإذا لم تفعل ذلك، سيتوجب عليها تحمل المسؤولية عن كل العواقب الناتجة عنه.كما ادَّعَى البيان أن مواصلة التحركات العسكرية الكورية الجنوبية والأمريكية جعلت الأوضاع في شبه الجزيرة الكورية والمناطق المحيطة بها تدخل مرة أخرى إلى مرحلة خطيرة من التصادم.فيما يتعلق بالخطوة التالية المعززة التي أشارت إليها بيونغ يانغ، فقد فسرها الخبراء بأنها تلميح إلى إحتمال إجراء بيونغ يانغ التجربة النووية السابعة بعد إطلاق صاروخ بالستي عابر للقارات.