وزارة التوحيد تراقب مختلف التحركات الكورية الشمالية

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فيما يتعلق باحتمال إقبال بيونغ يانغ على إجراء التجربة النووية السابعة، أكدت الحكومة الكورية الجنوبية مرة أخرى أن بيونغ يانغ تأخذ استعداداتها المادية بشكل عام، بما في ذلك، استعادة موقع "بونغ كيه ري" للتجارب النووية في كوريا الشمالية.وقال مسؤول في وزارة التوحيد للصحفيين اليوم إنه لا يمكننا توقع احتمال استفزاز كوري شمالي في المستقبل إلا أننا نراقب عن كثب مختلف الاتجاهات ذات الصلة.وأضاف أن موعد التجربة النووية مسألة تحتاج إلى قرار سياسي للزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون"، مضيفا أن بيونغ يانغ تفكر على الأرجح في مختلف الظروف الداخلية والخارجية فيما يتعلق بموعد التجربة.وكانت بيونغ يانغ قد أطلقت صاروخين بالستيين قصيري المدى نحو بحر الشرق يوم 28 من الشهر الماضي، وقال مسؤول في المكتب الرئاسي بسيول إن بيونغ يانغ أكملت الاستعدادات الضرورية للتجربة النووية الإضافية، بحيث تتمكن من إجرائها في أي وقت إذا قرر الزعيم كيم.أما مركز المخابرات الوطنية في سيول أيضا، فقد توقع يوم 26 من الشهر الماضي احتمال إجراء التجربة النووية السابعة حتى قبل الانتخابات النصفية التي ستَجري في هذا الشهر بالولايات المتحدة.