رقصة الأقنعة الكورية قد تُسجَّل كتراث غير ملموس للبشرية

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من المؤكد أن رقصة الأقنعة التقليدية الكورية الجنوبية التي تتسم بالفكاهة والسخرية سيتم تسجيلها كتراث غير ملموس للبشرية في منظمة اليونسكو الدولية.وفقا لما كشفت المنظمة الدولية عنه اليوم عبر موقعها على الإنترنت. وقد أصدرت لجنة التقييم التابعة للجنة الدولية الحكومية للحفاظ على التراث الثقافي غير المادي في اليونسكو قرارًا بالتوصية بإدراج الرقصة الكورية التقليدية في قائمة التراث العالمي.يُشار إلى أن لجنة التقييم توصي لجنة التراث غير الملموس بنتائج مراجعتها، ولا يتم إبطال توصياتها إلا نادرا.ومن المتوقع أن يتم تحديد ما إذا كان سيتم إدراجها في القائمة بشكل نهائي في الدورة الـ17 من اجتماع اللجنة الدولية الحكومية التي ستُعقد في الفترة ما بين 28 من هذا الشهر ويوم 3 من الشهر القادم في المغرب.وفيما يتعلق بالطلب المقدم من الجانب الكوري، فقد قامت لجنة التقييم بدراسة الطلب باعتباره أفضل ممارسة مُعدَّة جيدا، قائلة: "لقد أوضح الطلب وظيفة الرقصة الاجتماعية وأهميتها الثقافية، والجهود المستمرة لمواجهة مخاطر التسويق المفرط لها".وفقًا لهذه النتيجة، من المؤكد أن "رقصة الأقنعة الكورية" ستصبح المادة الثانية والعشرين من المواد التي أدرجتها كوريا في قائمة التراث الثقافي غير الملموس للبشرية في منظمة اليونسكو.