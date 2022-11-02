سيول تعرب عن أسفها إزاء تهديدات بيونغ يانغ بارتكاب استفزازات إضافية

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أعربت كوريا الجنوبية عن أسفها الشديد بعد أن صعدت كوريا الشمالية من خطابها التهديدي ضد التدريبات الجوية المشتركة التي بدأت أول من أمس الاثنين بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.وفي إحاطة إعلامية منتظمة أمس الثلاثاء، رد المتحدث باسم وزارة الخارجية "ليم سو سوك" على تحذير كوريا الشمالية بأنها قد تدرس اتخاذ "إجراءات مضادة أكثر قوة" فيما يتعلق بتدريبات "عاصفة اليقظة"، حيث قال إن الحكومة ستحافظ على موقف دفاعي ثابت ومشترك مع الولايات المتحدة، والقيام برد قوي وموحد على أي استفزاز كوري شمالي بالتنسيق مع المجتمع الدولي.ودفاعا عن التدريبات الجوية الجارية حاليا، قال المسؤول الكوري الجنوبي إن هذه التدريبات السنوية بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة يتم تنفيذها لمساعدة الشعب الكوري الجنوبي على عيش حياة يومية آمنة، واصفاً إياها بأنها "دفاعية" بطبيعتها.ودحض ليم اتهامات بيونغ يانغ بأن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة مسؤولتان عن التوتر المتزايد في شبه الجزيرة الكورية، وقال إن المجتمع الدولي يعرف من هو الطرف الذي يشكل تهديدا بالأسلحة النووية والصواريخ ويخالف قرارات مجلس الأمن الدولي.