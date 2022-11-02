كوريا والولايات المتحدة تبحثان تعزيز التعاون في منطقة المحيط الهادئ

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ناقشت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة التعاون في القضايا الإقليمية المتعلقة بمنطقة المحيط الهادئ.وأوضحت وزارة الخارجية في سيول أمس الثلاثاء أن الجانبين عقدا الجولة الثانية من الحوار الثنائي حول سياسة المحيط الهادئ في وقت سابق من اليوم. وتحت قيادة مدير إدارة شؤون آسيا والمحيط الهادئ في وزارة الخارجية الكورية "لي سانغ ريول"، ونائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون اليابان وكوريا "مارك لامبرت"، تبادل الجانبان الآراء حول أهمية تعزيز التعاون المشترك في منطقة المحيط الهادئ وناقشا الإجراءات ذات الصلة.وشدد لي على رغبة سيول في تعزيز مشاركتها مع دول جزر المحيط الهادئ، وذلك في أثناء إطلاعه على نتائج الاجتماع الخامس لوزراء خارجية كوريا والمحيط الهادئ في بوسان الشهر الماضي، والذي رحبت الولايات المتحدة به، حسبما ذكرت الوزارة.وقالت الوزارة إن الاجتماع الأخير بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة كان بمثابة فرصة للتحقق من الوضع الحالي فيما يتعلق بالتعاون الثنائي في القضايا الإقليمية، وأنه قد ساهم في تعزيز الأساس الذي يقوم عليه العمل المشترك بينهما في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.