بيونغ يانغ تحذر سيول وواشنطن من دفع ثمن باهظ لاستخدام القوة

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حذرت كوريا الشمالية من أن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة قد تدفعان "أفظع ثمن في التاريخ" لمناوراتهما العسكرية واسعة النطاق الجارية حاليا.وأصدر "باك جونغ تشون" سكرتير اللجنة المركزية لحزب العمال الحاكم في كوريا الشمالية، هذا التحذير في بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية اليوم الأربعاء، حيث حذر بارك من أنه إذا حاولت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، بلا خوف، استخدام القوة العسكرية ضد كوريا الشمالية، فإن الوحدات الخاصة التابعة للقوات المسلحة لكوريا الشمالية ستنفذ على الفور مهماتها الاستراتيجية وسيواجه البلدان الحليفان "وضعا رهيبا ويدفعان أبشع ثمن في التاريخ".ووصف بارك المناورات الجوية بين سيول وواشنطن بأنها "مناورات عسكرية عدوانية واستفزازية" ضد بيونغ يانغ.وقال البيان إنه في الوضع الحالي، من الخطأ جدا تفسير هذا التحذير على أنه تهديد بسيط، وطالب كلا من سيول وواشنطن بوقف ما أسماه بـ"المناورات العسكرية المحمومة والتصريحات الاستفزازية".