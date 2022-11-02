البنتاغون تصف مناورات عاصفة اليقظة بأنها دفاعية ومخطط لها منذ فترة طويلة

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قالت وزارة الدفاع الأمريكية، "بنتناغون"، إن تدريبات "عاصفة اليقظة" الجوية الجارية بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، هي مناورات دفاعية ومخطط لها منذ فترة طويلة.جاء ذلك بعد أن اتهمت كوريا الشمالية سيول وواشنطن بتنفيذ استفزاز عسكري ضد نظامها الحاكم.وفي إيجاز صحفي أمس الثلاثاء، قال المتحدث باسم البنتاغون "بات رايدر" إن هذه المناورات عبارة عن "تدريبات مخطط لها منذ فترة طويلة وتركز على تعزيز إمكانية التشغيل البيني للقوات، من أجل العمل معا للدفاع عن جمهورية كوريا، وكذلك حلفاء الولايات المتحدة الآخرين في المنطقة".وأوضح المتحدث أن حوالي 240 طائرة من البلدين وآلاف الجنود من كلا البلدين يشاركون في تلك المناورات، مما سيعزز القدرات العملياتية والتكتيكية والعمليات الجوية المشتركة ويدعم الموقف الدفاعي القوي المشترك بينهما.وجاءت هذه التعليقات ردا على سؤال حول تحذير كوريا الشمالية السابق من أنها قد تفكر في اتخاذ "إجراءات متابعة أكثر قوة" ردا على الاستفزازات العسكرية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية.