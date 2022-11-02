الدولية واشنطن تحذر بيونغ يانغ مجددا من إجراء تجربة نووية

أعربت الرئاسة الأمريكية، "البيت الأبيض"، عن القلق بشأن تجربة نووية محتملة من قبل كوريا الشمالية، لكنها لم تحدد بدقة الموعد الذي قد يختاره الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" للقيام بمثل هذا الاستفزاز.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها "جون كيربي" المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي أمس الثلاثاء، خلال مؤتمر صحفي هاتفي، عندما سئل عن إمكانية قيام كوريا الشمالية بإجراء تجربة نووية خلال فترة انعقاد قمة مجموعة العشرين في يومي 15 و 16 نوفمبر في بالي في إندونيسيا.

وأكد كيربي على موقف البيت الأبيض الثابت بأن كوريا الشمالية يمكن أن تجري تجربة نووية في أي وقت، وقال إنه من الصعب التنبؤ بأي درجة من اليقين بما قد يدفع كيم إلى القيام بأي عدد من الاستفزازات كما فعل في الأسابيع الأخيرة أو في المستقبل.

ومن جانبه قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية "نيد برايس" في إفادة صحفية أمس إن واشنطن، إلى جانب سيول وطوكيو، تشعر بالقلق إزاء التجربة النووية السابعة التي قد تجريها كوريا الشمالية، موضحا أن جميع الخطوات اللازمة لاتخاذ مثل هذا الاختبار قد اكتملت.

