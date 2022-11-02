ارتفاع أسعار المستهلك في كوريا بنسبة 5.7% خلال أكتوبر

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ارتفعت أسعار المستهلكين في كوريا الجنوبية بحوالي ستة في المائة على أساس سنوي في شهر أكتوبر الماضي، لتصل إلى مستوى أعلى مما كانت عليه في الشهر السابق.وأوضح تقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية اليوم الأربعاء أن مؤشر أسعار المستهلك في البلاد بلغ 109.21 نقطة في أكتوبر، بزيادة نسبتها 5.7% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.وأشار التقرير إلى أن أسعار المستهلك ظلت ترتفع بشكل مضطرد من 3.6% في يناير، إلى 6.3% في يوليو، قبل أن تنخفض إلى 5.7% في أغسطس، ثم 5.6% في سبتمبر، لكنها ارتفعت مرة أخرى في أكتوبر. وقد أدى الارتفاع إلى ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز والمنتجات الصناعية، حيث قفزت أسعار الكهرباء والغاز بنسبة 23.1%، وهي أكبر زيادة منذ يناير من عام 2010.وتباطأ ارتفاع أسعار المنتجات البترولية إلى 10.7% على أساس سنوي، في حين ارتفعت أسعار السلع بنسبة 7.3% في أكتوبر مقارنة بالعام السابق، وارتفعت أسعار المنتجات الزراعية والحيوانية والسمكية بنسبة 5.2% في نفس الفترة، كما ارتفعت أسعار الخدمات بنسبة 4.2% مقارنة بالعام السابق.وارتفع التضخم الأساسي الذي لا يشمل أسعار المواد الغذائية والنفط المتقلبة بنسبة 4.8% على أساس سنوي في أكتوبر.