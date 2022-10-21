كوريا الشمالية تطلق صواريخ باليستية باتجاه البحر الشرقي

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قالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا واحدا على الأقل باتجاه البحر الشرقي اليوم الأربعاء.ويعمل الجيش الكوري الجنوبي على تحليل تفاصيل الإطلاق، بما في ذلك المدى والسرعة والارتفاع. وجاء هذا الإطلاق الصاروخي وسط المناورات الجوية واسعة النطاق التي تجريها حاليا كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، والتي بدأت أول من أمس الاثنين.وقد مضت كوريا الشمالية قدما في ارتكاب هذا الاستفزاز على الرغم من الأصول الاستراتيجية الأمريكية المنتشرة في كوريا الجنوبية، مع بقاء الغواصة التي تعمل بالطاقة النووية من طراز لوس أنجلوس "يو إس إس كي وست" في ميناء بوسان.ويذكر أنه في وقت سابق من اليوم الأربعاء، حذر "بارك جونغ تشون" سكرتير اللجنة المركزية لحزب العمال الحاكم في كوريا الشمالية، من أن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة يمكن أن "تدفعا أفظع ثمن في التاريخ" مقابل التدريبات العسكرية واسعة النطاق الجارية بينهما حاليا.