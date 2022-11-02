رئيس وزراء ياباني سابق يزور سيول لمناقشة قضية العمل القسري

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يستعد رئيس الوزراء الياباني الأسبق "تارو آسو" للقيام بزيارة إلى كوريا الجنوبية للالتقاء بالرئيس "يون صوك يول".ونقلت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية عن مصدر من الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم في اليابان قوله إن "آسو" ينسق حاليا للقيام برحلة تستغرق يومين بدءا من اليوم الأربعاء للالتقاء بالرئيس يون من أجل البحث عن حلول لقضية تعويض ضحايا العمل القسري في اليابان في زمن الحرب. وقالت كيودو إنه من المتوقع أن يبحث "آسو" التطورات في كوريا الجنوبية فيما يتعلق بهذه القضية، ويعزز الأجواء المواتية للتوصل إلى حل، وأن يعرب أيضا عن تعازي اليابان في ضحايا حادث التدافع في منطقة "إي تيه وان" في سيول، الذي وقع في نهاية الأسبوع الماضي وأودى بحياة 156 شخصا، من بينهم مواطنان يابانيان.ويذكر أن "آسو" يشغل منصب نائب رئيس الحزب الديمقراطي الليبرالي، كما أنه رئيس اتحاد البرلمانيين الياباني الكوري، وهو عبارة عن مجموعة من النواب اليابانيين وقادة الأعمال الذين يروجون للعلاقات بين طوكيو وسيول.ويزور أعضاء المجموعة كوريا الجنوبية لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من اليوم الأربعاء لعقد اجتماع مشترك مع نظرائهم في كوريا الجنوبية بالإضافة إلى الاجتماع مع الرئيس يون.