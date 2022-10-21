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الكوريتان

صاروخ باليستي كوري شمالي يسقط جنوب خط الحدود البحرية في البحر الشرقي

Write: 2022-11-02 11:07:41Update: 2022-11-02 11:55:44

صاروخ باليستي كوري شمالي يسقط جنوب خط الحدود البحرية في البحر الشرقي

Photo : YONHAP News

قالت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية إن كوريا الشمالية أطلقت 3 صواريخ باليستية قصيرة المدى باتجاه البحر الشرقي من منطقة وونسان في مقاطعة كانغوان في الساعة الثامنة و51 دقيقة من صباح اليوم الأربعاء.
وأعلنت السلطات العسكرية في كوريا الجنوبية أن أحد الصواريخ التي أطلقتها بيونغ يانغ، سقط في المياه على بعد 26 كيلومترا جنوب خط الحدود البحرية بين الكوريتين في البحر الشرقي، وعلى بعد 57 كيلومترا شرق مدينة سوك تشو، و167 كيلومترا غرب شمال جزيرة أوللونغ بكوريا الجنوبية.
وقال مسؤول في هيئة الأركان المشتركة إنه تم إصدار تحذير من غارة جوية لجزيرة أوللونغ بعد رصد صاروخ أُطلِق باتجاهها، لكن الصاروخ سقط في المياه قبل وصوله للجزيرة.
وقال الجيش الكوري الجنوبي إنه يحافظ على حالة تأهبه القصوى وجاهزيته لإطلاق النار. 
وأكدت هيئة الأركان المشتركة إن الجيش الكوري لن يتغاضى عن الأعمال الاستفزازية لكوريا الشمالية، وأنه سيرد بشكل صارم وحاسم من خلال التعاون الوثيق مع الولايات المتحدة.
وتعد هذه هي المرة الأولى التي تطلق فيها كوريا الشمالية صاروخا باليستيا باتجاه جنوب خط الحدود البحرية منذ تقسيم شبه الجزيرة إلى الشطرين الجنوبي والشمالي.
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