توقعات بمواصلة التضخم في كوريا في نطاق 5% حتى الربع الأول من العام المقبل

Photo : YONHAP News

توقع البنك المركزي الكوري أن تستمر أسعار المستهلكين في النمو في نطاق 5% حتى الربع الأول من العام المقبل.جاءت هذه التوقعات في اجتماع عقده نائب محافظ البنك المركزي "لي سونغ هون" اليوم الأربعاء لمناقشة القضايا المتعلقة بمستقبل أسعار المستهلكين في البلاد.ووفقا لتقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية اليوم الأربعاء، شهد مؤشر أسعار المستهلكين في شهر سبتمبر الماضي زيادة بنسبة 5.7% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وأرجع البنك المركزي السبب في زيادة التضخم في نطاق 5% إلى ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز والمنتجات الغذائية المُصَنَّعة رغم تراجع معدل ارتفاع أسعار المنتجات النفطية.وتوقع البنك أن تسجل أسعار الخدمات الشخصية، وهي مقياس لضغوط ارتفاع أسعار المستهلكين، نطاق 6% خلال فترة من الزمن.وقال إن استمرار ارتفاع سعر الصرف الأجنبي وقرار منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" والدول المنتجة للنفط المتحالفة معها "أوبك بلس" بخفض إنتاج النفط من عوامل الخطر المحتملة لارتفاع التضخم في البلاد.