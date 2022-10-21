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قالت وكالة "إنترفاكس" الروسية للأنباء اليوم الأربعاء إنه تم استئناف رحلات قطارات الشحن بين كوريا الشمالية وروسيا بعد عامين و8 أشهر من تعليقها بسبب جائحة كورونا.وأضافت الوكالة أن قطار شحن روسي غادر محطة "خسان" الروسية اليوم وعلى متنه 30 حصانا متوجها إلى محطة "نهر تومان" الكورية الشمالية عبر الحدود بين البلدين.وأوضحت الوكالة الروسية لسكة حديد الشرق الأقصى إنها تخطط لإرسال حاويات تحتوى على الأدوية إلى كوريا الشمالية على متن قطار شحن.وقد تم تدشين خط سكة حديدية يربط بين محطتي "خسان" الروسية في الشرق الأقصى و"نهر تومان" الكورية الشمالية عام 2013، حيث قامت روسيا بنقل أكثر من 50 ألف طن من البضائع إلى كوريا الشمالية عبر هذا الخط في عام 2019.وتم تعليق حركات قطارات البضائع عبر هذا الخط بدءا من شهر فبراير من عام 2020 الذي قامت فيه كوريا الشمالية بإغلاق حدودها مع روسيا لمنع انتشار فيروس كورونا.