الرئيس يون يعقد اجتماعا لمجلس الأمن القومي بشأن استفزازات كوريا الشمالية الصاروخية

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أكد الرئيس الكوري "يون صوك يول" أن استفزازات كوريا الشمالية الصاروخية الأخيرة تعد تعديا فعليا مارسته بيونغ يانغ على أراضي كوريا الجنوبية لأول مرة منذ تقسيم شبه الجزيرة الكورية.وأصدر الرئيس "يون" تعليماته لاتخاذ التدابير الصارمة على وجه السرعة حتى تدفع كوريا الشمالية الثمن مقابل استفزازاتها، وليكون الجيش على أهبة الاستعداد التام لمواجهة استفزازات بيونغ يانغ الإضافية المحتملة.وقال الرئيس إن أي محاولة من قبل كوريا الشمالية لزعزعة مجتمعنا والتحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة لن ينجح.وأكد المشاركون في الاجتماع أن الاستفزازات الصاروخية الأخيرة تشير بوضوح إلى الصورة الحقيقية لأسس نظام الحكم في كوريا الشمالية الذي هو ضد الإنسانية، لإنها شنت تلك الاستفزازات خلال فترة الحداد الوطني بسبب حادث التدافع في منطقة إي تيه وان بسيول.وتعد هذه هي المرة الأولى التي يرأس فيها الرئيس "يون" بنفسه اجتماعا لمجلس الأمن القومي منذ إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا عابرا للقارات في شهر مايو الماضي.