الرئيس يون يلتقى اليوم بنائب رئيس الحزب الليبرلي الديمقراطي الياباني آسو

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يستقبل الرئيس الكوري "يون صوك يول" في وقت لاحق من اليوم الأربعاء رئيس الوزراء الياباني الأسبق ونائب رئيس الحزب الليبرالي الديمقراطي الياباني "تارو آسو".ويصل "آسو" إلى سيول اليوم في زيارة لكوريا الجنوبية تستغرق يومين أو ثلاثة أيام بصفته رئيسا للجنة التعاون اليابانية الكورية.ومن المتوقع أن يتم في هذا اللقاء البحث عن حلول لقضية تعويض ضحايا العمل القسري في اليابان في زمن الحرب العالمية الثانية.وقالت وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء إنه من المتوقع أن يبحث "آسيو" التطورات في كوريا الشمالية بشأن هذه القضية، ويعزز الأجواء المواتية للتوصل إلى حل.ومن المتوقع أن يقوم "آسو" بتسليم الرئيس "يون" رسالة من رئيس الوزراء الياباني "فوميو كيشيدا"، نظرا لأن "آسو" قد تناول العشاء مع "كيشيدا" يوم التاسع والعشرين من شهر أكتوبر الماضي.من جهة ثانية، بدأ وفد برلماني ياباني زيارته لكوريا الجنوبية اليوم ولمدة 4 أيام لحضور اجتماع مشترك للاتحاد البرلماني الكوري الياباني.وتبين أن الرئيس "يون" سيلتقى بأعضاء الوفد الياباني يوم الجمعة القادم.