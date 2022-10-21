الحزب الحاكم يقرر رفع مشروع القانون المعدل للسيطرة على الكوارث والسلامة

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قررت اللجنة السياسية لحزب قوة الشعب الحاكم رفع مشروع القانون المعدل للسيطرة على الكوارث والسلامة من أجل منع تكرار وقوع حوادث مماثلة لحادث التدافع في إي تيه وان.وقال رئيس اللجنة السياسية للحزب الحاكم "سونغ إيل جونغ" إن نائب البرلمان للحزب "جون بونغ مين"، وهو عضو في لجنة البرلمان للإدارة العامة والأمن سيقوم برفع مشروع القانون المعدل اليوم.وبموجب القانون المعدل، سيتحمل رؤساء الحكومات الإقليمية المسؤولية عن اتخاذ التدابير اللازمة للسيطرة على السلامة للأحداث والمناسبات التي يحتشد فيها الناس بالتعاون مع سلطات الشرطة والإطفاء.كما سيتم إرسال رسائل طوارئ إلى الهواتف المحمولة باستخدام البيانات المتعلقة بكثافة الأعداد المجتمعة عبر محطات الاتصالات، والتي توفرها شركات الاتصالات المتنقلة.وقال "سونغ" إن الحزب الحاكم سيبذل قصارى جهده للتغلب على المأساة والأزمة الناتجة عن حادث إي تيه وان بالتعاون مع جميع أفراد الشعب.